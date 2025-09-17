Zu trocken ist nicht gut, zu nass aber auch nicht. Die Landwirtschaft ist stark vom Wetter abhängig. Welche Auswirkungen hatte der Regen der vergangenen Tage?

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Der Regen der vergangenen Tage hat den Landwirten in Rheinland-Pfalz kaum Probleme bereitet. Momentan werde ausgesät, erklärte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau. «Der Regen der hilft ja jetzt im Moment, der tut uns sehr gut.»

Allerdings: «Punktuell bei Gewitterregen ist dann natürlich auch schlecht», sagte er. «Weil eins können wir nicht gebrauchen: Erosion.» Vor allem an den Hängen wäre das ein Problem. Damit gebe es aber zurzeit noch keine größeren Probleme.

Auch der Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd bestätige: «Aus dem Süden gibt es nichts zu melden.» Bei ihnen habe es auch weniger geregnet als im Norden, die Situation sei entspannter. Aber eine Gruppe gibt es, für die der Regen nicht zuträglich war. «Für die Winzer hätte es in der jetzigen Weinlesephase den Regen nicht gebraucht», sagte der Sprecher.