Rechnungshof: «Schuldenabbau ist unabdingbar»

Vor einem Jahr hat der Saar-Rechnungshof von der Landesregierung eine deutliche Reduzierung des Schuldenstandes gefordert. Ob diese Erwartung umgesetzt worden ist, zeigt der neue Jahresbericht.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Rechnungshof des Saarlandes sieht weiterhin erheblichen Handlungsbedarf bei der Haushaltssituation des Landes. Das geht aus dem Jahresbericht 2024 hervor, den Präsidentin Annette Groh in Saarbrücken vorstellte.

Zwar konnte das Land seine Rekordschulden aus dem Vorjahr um 633 Millionen Euro von knapp 17,3 auf 16,6 Milliarden Euro Ende 2023 senken. Doch zum 31. Dezember 2024 kletterte der Schuldenstand wieder leicht auf über 17 Milliarden Euro. Der kurze Rückgang 2023 und der erneute Anstieg 2024 hingen laut Groh vor allem mit einem einmaligen Effekt bei der Umsatzsteuer zusammen.

Wichtige Kennzahlen überschritten

Zudem habe das Saarland 2023 erneut die Schwellenwerte aller Kennzahlen überschritten, die vom Stabilitätsrat überwacht werden. Sowohl beim Finanzierungssaldo je Einwohner als auch bei der Kreditfinanzierungsquote, der Zins-Steuer-Quote und dem Schuldenstand je Einwohner liege das Saarland im Ländervergleich jeweils auf dem vorletzten Platz. «Ein Schuldenabbau ist unabdingbar, Konsolidierung bleibt notwendig», bilanzierte Groh. Der Rechnungshof appelliere daher eindringlich an alle Verantwortlichen, die Verschuldungsmöglichkeiten nicht auszureizen.

Positiv werteten die unabhängigen Finanzkontrolleure hingegen die Entwicklung bei der Investitionsquote: Sie konnte 2023 von 7,6 auf 8,9 Prozent erhöht werden. Die Investitionen pro Einwohner seien um ein Drittel auf 523 Euro gestiegen.

Kritisiert wird in dem 200 Seiten umfassenden Jahresbericht des Rechnungshofes unter anderem auch die Buchführung einer Landtagsfraktion, das Controlling beim Saarländischen Rundfunk und die Förderung der Niederlassung von Hausärzten im ländlichen Raum.

Rechnungshof des Saarlandes