Trainer Demichelis möchte den nächsten Schritt von RB Leipzig sehen. Doch im Hintergrund überlagern die offenen Transferfragen das Pflichtspieldebüt des Argentiniers. Eine Personalie scheint geklärt.

Leipzig (dpa) – Der Pokalauftritt von RB Leipzig beim Regionalligisten Eintracht Trier wird von den Transferproblemen überlagert. Cheftrainer Martín Demichelis verdeutlichte vor dem Pflichtspielauftakt des Fußball-Bundesligisten die komplexe Situation. «Ein schwieriger Moment, ich habe mit dem kompletten Kader gesprochen. Marcel weiß, was ich brauche, ich bin täglich mit ihm in Kontakt», sagte der Argentinier zum Austausch mit Sportchef Marcel Schäfer und machte deutlich: «Wer unzufrieden ist, der muss loyal zum Verein sein und sagen, ich will nicht bleiben.»

Harder hat wohl keine RB-Zukunft mehr

Eine Personalie zeichnet sich bereits ab. Der im vergangenen Sommer verpflichtete Stürmer Conrad Harder spielt wohl keine entscheidende Rolle mehr. «Ich habe zwei Vieraugengespräche mit ihm geführt und ihm gesagt, dass Tidiam Gomis in Trier anfängt», sagte Demichelis, da Stürmer Romulo mit einer Sehnenreizung ausfällt. Auch Assan Ouédraogo (Schulterverletzung), Christoph Baumgartner (Knieverletzung), Eljif Elmas (Schlag im Training) sowie Maxime Esteve (Oberschenkelblessur) stehen beim ersten Pflichtspiel für Trainer Demichelis an diesem Samstag (18.00 Uhr/Sky) im DFB-Pokal nicht zur Verfügung.

Demichelis will seriöses Spiel sehen

In Trier will der neue Trainer von Beginn an die «Gier» sehen. «Wir haben großen Respekt vor jedem Gegner und Eintracht Trier natürlich genau analysiert. Gleichzeitig liegt der Fokus auf uns: auf unseren Stärken und auf den Dingen, die wir noch besser machen wollen. Ich erwarte morgen von uns ein seriöses Spiel – mit und gegen den Ball», sagte der 45-Jährige. Er wolle nun – trotz einiger Verletzungen – in allen Bereichen einen Schritt nach vorn sehen.

«Gegen Leeds waren wir direkt nach dem Trainingslager noch etwas müde und haben nicht so viel von unserer Spielidee gezeigt. Gegen Bayern war dann schon ein deutlicher Fortschritt zu sehen. Jetzt geht es darum, seriös aufzutreten», sagte Demichelis, der mit dem FC Bayern München als Spieler viermal im Pokalfinale stand und viermal den Pokal holte.