Raubüberfall auf Spielothek in Hahnstätten

Hahnstätten (dpa/lrs) – In Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) haben zwei Unbekannte eine Spielothek ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Angestellten der Spielothek beim Verschließen der Spielhalle von zwei Männern an der Tür abgepasst. Sie seien zurück ins Gebäude gedrängt und dort bedroht worden. Die beiden unbekannten Täter sollen dann einen Tresor mit den Tageseinnahmen der Spielothek gestohlen haben. Damit sind sie der Polizei zufolge zu Fuß in eine unbekannte Richtung geflohen. Die Verdächtigen sollen schwarze Hoodies und Schals getragen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.