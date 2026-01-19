Eine Familie wird in ihrem Haus von falschen Polizisten bedroht und beraubt. Ermittler setzen jetzt auf eine Fernsehsendung.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Raubüberfall von falschen Polizisten auf eine Familie in deren Wohnhaus im saarländischen Nalbach wird Thema der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Gut zweieinhalb Jahre nach der Tat seien die drei Täter weiter unbekannt, hieß es in einer Mitteilung zu der Sendung am nächsten Mittwoch (21. Januar).

Die Täter hätten sich Mitte Juni 2023 am Wohnanwesen der Familie als Polizeibeamte ausgegeben und Zutritt zum Haus verschafft. Im Inneren bedrohten sie den Angaben zufolge eine 49 Jahre alte Frau und ihre beiden Söhne mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock.

Die Familie wurde demnach körperlich angegriffen und teilweise erheblich verletzt. Die Täter forderten Bargeld, konnten jedoch aufgrund der Gegenwehr der Opfer nur geringe Beute mitnehmen. Die Täter, die eine uniformähnliche Kleidung mit der Aufschrift «Polizei» trugen, entkamen mit einem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen.