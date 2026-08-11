Investitions- und Strukturbank
Raten statt Ruin – Einigung im Verfahren um Corona-Hilfen
Symbolbild Justizia im Gegenlicht
Das Verwaltungsgericht hat Verfahren zur Rückforderung der Corona-Soforthilfen mit Ratenzahlungsvereinbarungen zum Abschluss gebracht. (Symbolbild)
Arne Dedert. DPA

Eine Friseurin, ein Cafébetreiber und ein Geschäftsführer sollen bis zu 15.000 Euro an Corona-Soforthilfen zurückzahlen. Nun gibt es einen Kompromiss – doch es warten Dutzende weitere Fälle.

Lesezeit 1 Minute

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – In einem Rechtsstreit um Corona-Soforthilfen haben sich die Beteiligten auf Ratenzahlungen geeinigt. Wie das Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstraße mitteilte, hatten sich eine Friseurin, ein Kaffeehausbetreiber und der Geschäftsführer einer Teppichreinigung dagegen gewehrt, 9.000 Euro beziehungsweise 15.000 Euro zurückzuzahlen. Sie hatten 2020 bei der Investitions- und Strukturbank einen Antrag gestellt.

In allen drei Fällen errechnete die Bank später, dass die Einnahmen über den Ausgaben gelegen hätten und forderte die volle Rückzahlung. Die Kläger wehrten sich und verwiesen insbesondere auf die Folgen der Rückforderung bis zu Entlassungen oder drohender Insolvenz. Auf Vorschlag des Gerichts hätten sich die Beteiligten auf Ratenzahlungen geeinigt, hieß es. Dabei solle die wirtschaftliche Lage der Unternehmen in den Blick genommen werden.

Klagen eines Wurst- und Fleischwarenhändlers, einer Immobilienmaklerin und einer Friseurin gegen die Rückforderung will das Verwaltungsgericht am 24. September verhandeln. In Neustadt seien derzeit 32 solcher Klagen anhängig, hieß es. «Es ist nach heutigem Stand damit zu rechnen, dass zahlreiche weitere Klagen folgen, auch zur Rückzahlung anderer Corona-Überbrückungshilfen.»

© dpa-infocom, dpa:260811-930-514403/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

FinanzenGesundheit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten