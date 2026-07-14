Verschlossene Toiletten, düstere Ecken - der ADAC hat Rastplätze auch in Rheinland-Pfalz betrachtet. Und er kommt zu einem eindeutigen Ergebnis.

Koblenz (dpa/lrs) – Zwei Autobahn-Rastplätze in Rheinland-Pfalz sind bei einem bundesweiten Test des ADAC durchgefallen. Sowohl der Rastplatz Hundsheide an der Autobahn 61 im Hunsrück als auch der Rastplatz Spitzenrheinhof an der A61 bei Speyer bekamen die Note «sehr mangelhaft», wie der Automobilclub mitteilte.

Beim Platz Hundsheide sahen die Tester vor allem Mängel bei den Sanitäranlagen. Die Herrentoilette sei unangekündigt gesperrt, die Behindertentoilette sei verschlossen gewesen. Seifenspender und Händetrockner hätten nicht funktioniert, es sei kein Notruf in zentraler Lage vorhanden gewesen, monierte der ADAC.

Toilette für Menschen mit Behinderung wird angekündigt, fehlt aber

Am Platz Spitzenrheinhof fehle die angekündigte Toilette für Menschen mit Behinderung, mehrere Toiletten seien verschlossen und eine verstopft gewesen. Darüber hinaus sei der Parkplatz schlecht beleuchtet. Bei beiden Anlagen gebe es dringenden Handlungsbedarf, resümierte der ADAC.

Deutschlandweit nahm der ADAC nach eigenen Angaben 50 unbewirtschaftete Rastplätze an Autobahnen unter die Lupe. Das Ergebnis sei noch schlechter gewesen als bei einem vorangegangenen Test im Jahr 2022. Fast die Hälfte der Plätze sei mit «mangelhaft» oder «sehr mangelhaft» bewertet worden. Der Anteil gut bewerteter Plätze sank demnach von 40 Prozent im Jahr 2022 auf diesmal lediglich 18 Prozent.

ADAC spricht von alarmierendem Ergebnis

Auch deutschlandweit habe es in fast zwei Dritteln der Fälle bei den Sanitäranlagen die größten Defizite gegeben – sprich die Bewertung «mangelhaft» oder «sehr mangelhaft». Bei 96 Prozent der gecheckten Rastplätze hätten sich unterschiedliche Formen von Vandalismus gezeigt: von Graffiti über zerstörtes Inventar bis hin zu überklebten Schildern.

«Das Testergebnis ist alarmierend und zeigt: Unbewirtschaftete Rastplätze erfüllen zunehmend nicht mehr die grundlegenden Anforderungen an Sauberkeit, Funktion und Sicherheit», sagte der Leiter der Abteilung Mobilität und Umwelt des ADAC Mittelrhein in Koblenz, Christian Schmidt.

Potenzial für Verbesserungen sieht der Automobilclub auch in Sachen Sicherheit, etwa bei der Beleuchtung der Parkplätze, der Sichtbarkeit der Toilettenanlagen sowie bei Notrufanlagen.