Mit vermutlich 200 Kilometern pro Stunden durch eine Kurve – ein 20-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Wagen.

Stromberg (dpa/lrs) – Bei vermutlich rund 200 Kilometern pro Stunde hat ein 20-Jähriger auf der Autobahn 61 die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Auto verloren und einen Unfall verursacht. Dabei ist eine 50-jährige Frau schwer verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Zuvor soll der Mann am Samstagabend mit hohem Tempo andere Fahrzeuge über den Seitenstreifen überholt und dabei Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. In einer Kurve bei Stromberg im Landkreis Bad Kreuznach verlor der 20-Jährige laut Polizei bei einem ungefähren Tempo von 200 Kilometern pro Stunde die Kontrolle über den Wagen. Am Unfallort gelte eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Kilometern pro Stunde, so der Polizeisprecher.

Der Wagen sei mit dem Auto der 50-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen zusammengestoßen. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt, eine Verletzung des Unfallverursachers war dem Polizeisprecher nicht bekannt. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt.

An beiden Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden. Die Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen war den Angaben zufolge für rund acht Stunden gesperrt.