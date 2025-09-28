Trier (dpa/lrs) – Ein Autofahrer soll am späten Samstagabend in Trier und auf der Autobahn 602 andere Verkehrsteilnehmer genötigt haben, indem er Blaulicht benutzt hat. Dazu habe der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten und sei riskant gefahren, teilte die Polizei unter Berufung auf Zeugenaussagen mit. Das Blaulicht sei verwendet worden, um schneller voranzukommen. Auf den Fahrer kämen nun wegen der Fahrweise und der Verwendung von Blaulicht mehrere Strafanzeigen zu. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

© dpa-infocom, dpa:250928-930-94758/1