Streit, eine kaputte Tür und ein Schwerverletzter: Ein Betrunkener sorgt für Chaos in Pirmasens. Warum die Polizei mit Hubschrauber anrückte und wie der Mann gefunden wurde.

Pirmasens (dpa/lrs) – Ein 23-jähriger Mann hat in Pirmasens in der Nacht randaliert und eine großangelegte Suchaktion der Polizei ausgelöst. Dabei setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Der Mann war nach Polizeiangaben betrunken und randalierte in der Wohnung seiner Freundin.

Der Vater der Frau griff demnach ein und es kam zu einem Kampf zwischen den beiden Männern. Der 23-Jährige verließ das Einfamilienhaus, kehrte jedoch wenig später durch eine eingeschlagene Kellertür zurück. Dabei verletzte er sich schwer am Unterarm und flüchtete anschließend zu Fuß, wie es hieß.

Die Polizei fand den Mann am Morgen bei Angehörigen in Höhfröschen im Landkreis Südwestpfalz. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.