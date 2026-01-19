Trotz eines Platzverweises verlässt ein Mann die Notaufnahme nicht. Die Folge ist ein Polizeieinsatz im Westpfalz-Klinikum.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Randale eines 20 Jahre alten Mannes hat einen Polizeieinsatz in der Notaufnahme des Westpfalz-Klinikums ausgelöst. Die alarmierten Beamten forderten den Mann am Sonntagmorgen auf, die Klinik zu verlassen – ohne Erfolg, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. Auch ein Platzverweis und die Androhung, ihn notfalls mit körperlicher Gewalt hinauszubringen, brachten den 20-Jährigen, der kein Patient des Krankenhauses war, demnach nicht zur Einsicht.

Schließlich führten die Einsatzkräfte den jungen Mann gegen seinen Willen nach draußen und mussten den Angaben zufolge wüste Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Nun wird gegen den 20-Jährigen wegen Beleidigung und Verdachts des Hausfriedensbruchs strafrechtlich ermittelt.