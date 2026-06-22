Der in Damaskus geborene Autor sieht die geopolitische Lage mit großer Sorge. Sein jüngstes Werk zeugt von ungebrochener Schaffenskraft.

Mainz (dpa) – Kurz vor seinem 80. Geburtstag (23. Juni) blickt der Schriftsteller Rafik Schami mit Skepsis auf die Entwicklung in Syrien. Die Hoffnungen vieler nach dem Sturz des Assad-Regimes hätten sich bislang nicht erfüllt, sagte der in Damaskus geborene Autor der Deutschen Presse-Agentur. Auf die Frage, ob ihm die Veränderungen Hoffnung auf eine Rückkehr gäben, antwortet er: «Leider nein.»

Wäre er jünger, hätte er es gewagt. «Aber ich bin 80 und habe kein Vertrauen, dass ich unbeschadet zurückkomme. Da ich den Mund nicht halten kann – sonst wäre ich nicht über 50 Jahre im Exil», sagte Schami, der 1971 nach Deutschland gekommen war. Besorgt äußerte sich der in Rheinland-Pfalz lebende Autor über die Lage religiöser Minderheiten in Syrien. Islamistische Gruppen würden immer wieder Christen belästigen, die Regierung schaue zu.

Leidenschaftlicher Verteidiger der Erzählkunst

Enttäuscht zeigt er sich von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa. Seine anfängliche Hoffnung sei nahezu verschwunden. «Meine Begeisterung für Ahmed al-Scharaa verblasst Tag für Tag», sagte Schami. Dass al-Scharaa Frauen nicht die Hand gebe, gleichzeitig aber Politikern wie Wladimir Putin oder Donald Trump, kritisierte er scharf. «Das hat mit dem Islam nichts zu tun, sondern mit Opportunismus.»

Schami wurde am 23. Juni 1946 geboren und promovierte nach seiner Ankunft in Deutschland zunächst in Heidelberg in Chemie. Um sein Deutsch zu verbessern, schrieb er Thomas Manns Monumentalwerk «Buddenbrooks» mit der Hand ab, danach Heinrich Heine, Kurt Tucholsky und Anna Seghers. Rafik Schami ist ein Pseudonym und bedeutet «Damaszener Freund». Sein wirklicher Name lautet Suheil Fadél.

Schami gilt als wichtiger Erzähler deutscher Sprache – «Die Zeit» nannte ihn einmal den «letzten Wanderliteraten», und für die «Süddeutsche Zeitung» ist er «einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart». Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt.

Das Erzählen machte Schami zu seiner Lebensaufgabe. Seine Geschichten führen durch die verwinkelten Gassen von Damaskus in deutsche Wohnzimmer und hinein in die Sehnsüchte, Hoffnungen und Widersprüche der Menschen.

Brillanter Beobachter der Lebenswirklichkeit

2004 hatte er mit seinem teils autobiografischen Roman «Die dunkle Seite der Liebe» den endgültigen Durchbruch geschafft. Trotz aller Enttäuschungen bleibt Syrien ein zentrales Thema seines Lebens und Werkes. Fast könnte man sagen: Man kann Rafik Schami aus Damaskus holen – aber Damaskus nicht aus Rafik Schami.

Auch mit 80 arbeitet der vielfach ausgezeichnete Autor mit dem markanten Schnurrbart und den runden Brillengläsern an neuen Büchern. Vor wenigen Wochen legte er mit «Das Mosaik der Frauen» einen Roman vor, der wie ein fein zusammengesetztes Bild aus Erinnerungen, Sehnsucht und Hoffnung wirkt. Das Buch stand auf der «Spiegel»-Bestsellerliste.

Die Stille genießen

«Wie ich hörte, lesen viele Frauen ihren Männern den Roman vor und erzielen durch die spannende Art, die frei von jeglicher Predigt ist, eine gute Erziehung der Männer», sagte Schami augenzwinkernd. Erstmals seit Jahrzehnten wird er mit einem neuen Buch jedoch nicht auf Lesereise gehen. Das falle ihm schwer, sagt er offen. Er habe die Tourneen geliebt – trotz aller Strapazen.

Denn all das sei nach wenigen Minuten auf der Bühne vergessen gewesen. «Zu erleben, wie Erwachsene allein über das Zuhören verzaubert werden», gehöre zu den größten Freuden seines Berufs.

An seinem 80. Geburtstag will er mit seiner Familie das Fest genießen, das sein Verlag für ihn in München organisiert hat, und anschließend mit seiner Frau einige ruhige Tage in der Umgebung verbringen – «als erste Übung auf die kommenden Jahre».