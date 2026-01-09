Räuber bedroht Kassiererin mit Messer

Ein Kunde legt Waren auf das Band. Dann zückt er ein Messer. Aber er kommt nicht weit.

Mainz (dpa/lrs) – Mit einem Messer bewaffnet hat ein Mann in Mainz einen Einkaufsmarkt überfallen. Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz darauf in der Bäckerei des Marktes festnehmen.

Der 53-jährige Mainzer hatte nach Angaben des Polizeipräsidiums Mainz am Donnerstagnachmittag in dem Markt in Hartenberg-Münchfeld mehrere Waren auf das Kassenband gelegt. «Als die Kassiererin ihn nach der gewünschten Zahlungsart fragte, zog der Mann unvermittelt ein Küchenmesser und forderte sie lautstark zur Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse auf», so die Polizei.

Ermittlungen wegen schweren Raubes

Die Kassiererin rief um Hilfe, und ein weiterer Mitarbeiter eilte zur Kasse. Der Mann forderte den Tatverdächtigen auf, das Messer wegzustecken. «Der Aufforderung kam der Tatverdächtige nach, steckte das Messer weg und verließ den Verkaufsraum», berichtete die Polizei.

Beute hatte der Tatverdächtige nicht gemacht, aber Waren im Wert von etwa neun Euro mitgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.