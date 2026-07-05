Sturz mit E-Bike
Radfahrerin stürzt – Rettungshubschrauber im Einsatz
Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt
Die Polizei sicherte nach eigenen Angaben die Landung und den Start des Rettungshubschraubers ab. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Ein Unfall mit gravierenden Folgen: Eine Radfahrerin kommt zu Fall und wird verletzt. Ein Rettungshubschrauber aus Luxemburg bringt sie in eine Klinik.

Nohfelden-Bosen (dpa/lrs) – Bei einem Sturz mit ihrem E-Bike ist eine 38-jährige Frau in Nohfelden am Bostalsee verletzt worden. Der Unfall sei gegen Mittag offenbar aus Unachtsamkeit und ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer passiert, teilte die Polizeiinspektion Nordsaarland mit. Dabei habe sie sich Verletzungen an der Schulter und einem Knie zugezogen. Zur Rettung der 38-Jährigen wurde ein Hubschrauber angefordert. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260705-930-337519/1

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