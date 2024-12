Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Taxi schwer verletzt

Eine Fahrradfahrerin kollidiert mit einem entgegenkommenden Taxi. Die Frau wird schwer am Kopf verletzt. Ihr Zustand ist laut Polizei kritisch.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Taxi auf der St. Pius-Brücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Landkreis Ahrweiler) schwer verletzt worden. Die 47-Jährige schlug bei der Kollision mit ihrem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos und fiel dann auf den Boden, wo sie zunächst regungslos liegen blieb, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde mit einer schweren Kopfverletzung in die Uniklinik nach Bonn gebracht. Laut Polizei war der Gesundheitszustand der Frau am Samstagabend kritisch. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.