Radfahrer von Autofahrer verprügelt

In einem Mainzer Wohngebiet kommt es zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Der 26-Jährige parkt sein Auto und greift den 63-Jährigen an.

Mainz (dpa/lrs) – Ein 63 Jahre alter Radfahrer ist im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld von einem 26 Jahre alten Autofahrer verprügelt worden. Laut Polizei fuhr der 63-Jährige am Sonntagabend zunächst mit seinem Rad auf der Straße, weil er wegen eines hohen Bordsteins nicht auf den Fahrradstreifen wechseln konnte. Nachdem er auf den Radweg wechseln konnte, entwickelte sich ein Streit mit dem Autofahrer.

Autofahrer tritt und schlägt auf Radfahrer ein

Der 26-Jährige parkte sein Auto wenige Meter weiter vorn, stieg aus und stellte sich dem Radfahrer in den Weg. Der 63-Jährige beschleunigte, um vorbeizukommen. Daraufhin lief der Autofahrer auf ihn zu, sprang und trat ihm in den Solarplexus-Bereich. Der 63-Jährige stürzte zu Boden, wo der 26-Jährige auf ihn einschlug, bis ein Zeuge eingriff.

Der 26-Jährige flüchtete, kehrte jedoch kurz darauf zurück. Er gab an, aus Notwehr gehandelt zu haben und selbst geschlagen worden zu sein. Dafür liegen laut Polizei bislang keine Anhaltspunkte vor. Der Radfahrer erlitt nach Einschätzung eines Notarztes vor Ort eine schwerwiegende Gesichtsknochenfraktur. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.