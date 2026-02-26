Verkehr
Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt
Illustration - Polizei und Krankenwagen
Der 77-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Jens Kalaene. DPA

Der 77-Jährige muss nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ins Krankenhaus. Zeugenangaben nach ist der Autofahrer bei Rot über die Ampel gefahren.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 77 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 29 Jahre alte Autofahrer sei laut Zeugen über eine rote Ampel gefahren, teilte die Polizei mit. Ein Krankenwagen habe den Mann wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Radfahrer habe am Mittwoch an einer Ampel auf dem Kaiserwörthdamm in Ludwigshafen die Straße überqueren wollen, als es zu dem Zusammenstoß kam. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn war nach Polizeiangaben für rund eine Stunde gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260226-930-740537/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten