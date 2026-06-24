Tödlicher Fahrradunfall
Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw
Polizei sichert Unfallstelle
Warum das Fahrrad und der Lastwagen zusammengestoßen waren, ist bislang unklar. (Symbolfoto)
Stefan Puchner. DPA

Beim Abbiegen fährt ein Lastwagen gegen einen entgegenkommenden Radfahrer. Für den 57-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Pluwig (dpa/lrs) – Ein Radfahrer ist am Morgen im Landkreis Trier-Saarburg tödlich verunglückt. Der 57-Jährige sei auf einer Landstraße bei Pluwig von einem Lkw angefahren worden, teilte das Polizeipräsidium in Trier mit. Noch an der Unfallstelle starb der Mann. Der 34 Jahre alte Lkw-Fahrer war beim Abbiegen aus bislang unbekannten Gründen gegen den entgegenkommenden Radler gefahren. Er wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Unfallort wurde bis zum frühen Abend für die polizeilichen Maßnahmen gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260624-930-276796/1

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Verkehr

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