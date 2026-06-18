Notfälle
Radfahrer schwer verletzt – Transporterfahrer flüchtet
Rettungswagen
Die Ermittlungen zum möglichen Verursacher dauern an. (Symbolbild)
Monika Skolimowska. DPA

Nach einem Unfall auf einem Feldweg in Koblenz sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Transporters. Dieser ließ den schwer verletzten Radfahrer am Unfallort zurück.

Koblenz (dpa/lrs) – Ein Radfahrer ist in Koblenz bei einem Unfall mit einem Transporter schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Fahrer flüchtete, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Unfall habe sich am Morgen auf einem Feldweg hinter einem Kino ereignet, der parallel zur Bundesstraße 9 verlaufe.

Der Transporterfahrer habe sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt und den schwer verletzten Radfahrer zurückgelassen. Die Ermittlungen zum möglichen Verursacher dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.

© dpa-infocom, dpa:260618-930-246298/1

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Verkehr

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