Als ein betrunkener Fahrradfahrer die Polizei sieht, schwingt er sich nicht auf den Sattel, sondern ergreift zu Fuß die Flucht. Weit kommt er nicht.

Friedelsheim (dpa/lrs) – Mit über zwei Promille hat ein Radfahrer in Friedelsheim (Landkreis Bad Dürkheim) vergeblich versucht, vor der Polizei davonzurennen. Die Beamten hatten am frühen Morgen einen Hinweis auf einen Fahrradfahrer bekommen, der in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort trafen sie demnach auf einen 21-Jährigen. Als der junge Mann die Polizisten sah, ergriff er zu Fuß die Flucht.

Weit kam er aber nicht: Die Beamten holten den Mann ein. Ein Atemtest zeigte bei ihm einen Wert von rund 2,3 Promille. Jetzt komme auf ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Auch die zuständige Führerscheinstelle sei informiert worden.