Platzverweise
Radfahrer missachtet Rot – Zusammenstoß mit drei Fußgängern
Verkehrsampel
Nach bisherigen Erkenntnissen überquerten die Fußgänger die Straße bei Grün - und der Radfahrer hatte Rot. (Symbolbild)
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Nach dem Unfall in Bad Kreuznach behindern Schaulustige die Rettungskräfte, indem sie das Geschehen filmen. Die Polizei spricht Platzverweise aus.

Lesezeit 1 Minute

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein Radfahrer ist in Bad Kreuznach mit drei Fußgängern zusammengestoßen, nachdem er laut Polizei eine rote Ampel missachtet hatte. Eine Frau wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Radfahrer und zwei weitere Fußgänger erlitten leichte Verletzungen. Zwei der Passanten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerten die Fußgänger die Straße an der Kreuzung bei Grün, während der Radfahrer Rot hatte. Er fuhr erkannte die Passanten den Angaben zufolge zu spät und stieß mit ihnen zusammen. Alle Beteiligten stürzten.

Mehrere Schaulustige behinderten nach Angaben der Polizei die Einsatzkräfte, indem sie den Unfall filmten. Gegen sie wurden Platzverweise ausgesprochen. Während der Unfallaufnahme war die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Hochstraße rund 30 Minuten gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260727-930-446990/1

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