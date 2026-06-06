Nach einem Unfall auf einem Radweg lehnt ein verletzter Radfahrer jede ärztliche Behandlung ab. Die Polizei muss einschreiten – und nutzt den Fall für einen Appell an die Bevölkerung.

Herxheim (dpa/lrs) – Zwei Radfahrer sind bei einem Zusammenstoß auf einem Radweg zwischen Herxheim und Herxheimweyher (Landkreis Südliche Weinstraße) verletzt worden. Einer der beiden Männer habe wegen des Verdachts auf eine schwere Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden sollen, teilte die Polizei mit. Der 68-Jährige habe aber jegliche Behandlung und Hilfe vehement abgelehnt.

Die Polizei habe ihn daraufhin ins Krankenhaus begleiten müssen, um erste Untersuchungen zu ermöglichen. Der Einsatz habe sich dadurch über etwa zwei Stunden in die Länge gezogen, hieß es.

Die Polizei nutzte den Fall für einen Appell: Ein kooperatives Verhalten gegenüber Einsatzkräften und Rettungsdienst erleichtere die medizinische Versorgung und trage zu einer zügigen Einsatzabwicklung bei.