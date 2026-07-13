Mainz (dpa/lrs) – Ein Radfahrer hat bei einem Sturz in Mainz lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 37-Jährige habe am Sonntagabend auf einer leicht abschüssigen Straße in der Mainzer Oberstadt die Kontrolle über sein E-Bike verloren, teilte die Polizei mit. Er sei gestürzt und mit dem ungeschützten Kopf gegen eine Mauer geprallt. Dabei zog er sich laut Polizei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn demnach in ein Krankenhaus.

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