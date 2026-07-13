Schwerer Unfall mit E-Bike
Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt
Krankenwagen im Einsatz
Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Monika Skolimowska. DPA

In Mainz verliert ein 37 Jahre alter Mann die Kontrolle über sein E-Bike – mit schweren Folgen.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Radfahrer hat bei einem Sturz in Mainz lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 37-Jährige habe am Sonntagabend auf einer leicht abschüssigen Straße in der Mainzer Oberstadt die Kontrolle über sein E-Bike verloren, teilte die Polizei mit. Er sei gestürzt und mit dem ungeschützten Kopf gegen eine Mauer geprallt. Dabei zog er sich laut Polizei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn demnach in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:260713-930-375617/1

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