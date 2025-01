Quereinsteiger für Kriminalpolizei-Karriere gesucht

Büchenbeuren (dpa/lrs) – Erfahrene IT- und Wirtschaftsfachleute können als Quereinsteiger eine Karriere bei der Kriminalpolizei beginnen. Am 1. November dieses Jahres beginnen dafür erstmals einjährige Lehrgänge, wie die Hochschule der Polizei in Büchenbeuren im Rhein-Hunsrück-Kreis mitteilte. Die Polizei reagiere damit auf die zunehmenden Herausforderungen in den Bereichen Cybercrime und Wirtschaftskriminalität.

Wirtschafts-Kriminalistinnen und -Kriminalisten sind für die Bekämpfung von Delikten, wie Anlage- und Finanzierungsbetrug, Insolvenzstraftaten oder Abrechnungsbetrug, zuständig. Sie ermitteln der Mitteilung zufolge eigenständig, beteiligen sich an Durchsuchungen und sichern Beweise.

Einsatz-, Fahr- und Schießtraining stehen auf dem Lehrplan

Auf dem Lehrplan stehen demnach unter anderem Einsatz-, Fahr- und Schießtraining sowie rechtliche und taktische Kenntnisse. Die Polizei hat in den vergangenen Jahren bereits positive Erfahrungen mit der Qualifizierung von IT-Kriminalistinnen und -Kriminalisten in solchen Lehrgängen gemacht.

Voraussetzung für das neue Angebot ist den Informationen nach ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich IT, Wirtschaftswissenschaften oder Finanzwirtschaft sowie Berufserfahrung. Bewerbungen sind ausschließlich im Onlinebewerberportal der Polizei Rheinland-Pfalz bis Ende März möglich.