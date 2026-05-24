Eine Fahrt mit einem Quad wird einem 39-Jährigen gleich doppelt zu schaffen machen: Nach dem Auskurieren schwerer Verletzungen muss er sich auch noch mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Osthofen (dpa/lrs) – Bei einer Fahrt ohne Helm auf einem Quad ist ein 39-Jähriger in Osthofen (Landkreis Alzey-Worms) verunglückt – und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann am Samstagabend auf einer Straße am Ortsrand von Osthofen unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen ein auf einem Grundstück abgestelltes Auto prallte.

«Der Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen», berichtete die Polizei. «Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Daher wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.» Wegen seiner schweren Verletzungen war er mit dem Rettungshubschrauber dorthin geflogen worden.

Der Führerschein des Mannes sei vorläufig eingezogen worden, hieß es weiter. «Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.»