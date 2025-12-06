Quadfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Autofahrer missachtet die Vorfahrt eines Quadfahrers – der 25-Jährige wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 25-jähriger Quadfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitagabend mit dem Auto eines 64-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Demnach habe der Autofahrer die Vorfahrt des Quadfahrers missachtet. Durch den Aufprall sei der 25-Jährige von seinem Quad geschleudert worden und gegen ein geparktes Auto geprallt.

Dadurch habe er schwere Verletzungen an der linken Schulter, beiden Armen und dem Hüftbereich erlitten. Er sei von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Durch den Unfall sei zudem ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstanden. Weder das Quad noch das Fahrzeug des 64-Jährigen seien im Anschluss noch fahrtüchtig gewesen.