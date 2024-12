PS-starke Weihnachtsmänner zum zehnten Mal unterwegs

Neuburg am Rhein (dpa/lrs) – Zum zehnten Mal haben die «Harley Davidson Riding Santas» im Süden von Rheinland-Pfalz eine Spendenfahrt organisiert. Rund zwei Dutzend Männer und Frauen fuhren am Nikolaustag im Weihnachtsmannkostüm auf ihren Motorrädern an Schulen und Seniorenheimen vorbei, um Geschenke zu verteilen und Spenden für schwer kranke Kinder zu sammeln. Im vergangenen Jahr habe die Gruppe rund 179.000 Euro für das Kinderhospiz «Sterntaler» in Dudenhofen sammeln können – ein neuer Rekord, sagte Sprecher Patrick Kuntz der Deutschen Presse Agentur.

Die Summe setze sich aus drei Bausteinen zusammen: Überweisungen von Firmen, Vereinen und Privatleuten direkt an das Hospiz sowie Einnahmen vom Nikolaustag und etwa 600 Spendendosen in der Region. «Wir bringen jedem, den wir besuchen, auch etwas mit – in diesem Jahr sind es 3.750 Geschenke, die uns Privat- oder Geschäftsleute gesponsert haben.» Insgesamt ergebe das 800 Kilogramm Süßigkeiten.