Erst sollen sie eine Polizeikontrolle vorgetäuscht, dann den Kurier eines Goldtransports bedroht haben: Zwei Männer aus Ludwigshafen stehen vor dem Landgericht Mannheim. Was sie vor Gericht sagen.

Mannheim (dpa) - Nach einem Raubüberfall auf einen Goldtransport mit einer vorgetäuschten Polizeikontrolle hat nun der Prozess gegen zwei Männer vor dem Landgericht Mannheim begonnen. Die beiden 23-Jährigen sollen laut Anklage im Januar nahe Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit zwei bisher noch unbekannten Komplizen den Kurier eines Juweliergeschäftes mit einer Waffe und Pfefferspray bedroht haben. Damit zwangen sie ihn demnach zur Herausgabe einer Tasche mit Gold im Wert von rund 176.000 Euro.

Zum Auftakt des Verfahrens äußerten sich die Angeklagten zwar zu ihrer Lebenssituation, machten aber keine Angaben zu dem Fall. Demnach wohnen die beiden Ludwigshafener noch bei den Eltern und sind jeweils in Berufsausbildungen mit guten Noten.

Die jungen Männer sind nach eigenen Angaben in Sportvereinen aktiv, einer von beiden spielt demnach beim Polizeisportverein Grün-Weiß Ludwigshafen Fußball. Der andere habe während der Untersuchungshaft einen Heiratsantrag seiner Verlobten erhalten. Auf Antrag der Verteidiger wurde das Verfahren nach einer guten halben Stunde für ein Rechtsgespräch unterbrochen.

Falsche Polizeikontrolle bewegt Kurier zum Anhalten

Laut Anklage soll der Inhaber eines Juweliergeschäftes in Mannheim am 26. Januar den Fahrer des Goldtransports damit beauftragt haben, das Gold nach Pforzheim zu bringen. Gegen Mittag soll der Fahrer demnach auf die Autobahn in Richtung Hockenheim aufgefahren sein.

Die Angeklagten und ihre Komplizen sollen den Kurier in einem Auto mit einem Blaulicht auf dem Dach und einer polizeiähnlichen Kelle zum Anhalten bewegt haben. Als der Fahrer erkannte, dass es sich nicht um Polizisten handelte, soll er in Richtung des nächstgelegenen Polizeireviers in Hockenheim geflüchtet sein.

Auf einer Landstraße sollen die Täter erneut vor das Fahrzeug gefahren sein und stark abgebremst haben. Während der eine Täter demnach dem Fahrer eine Pistole und Pfefferspray vorgehalten haben soll, soll der andere Täter die Tasche mit insgesamt rund 1.275 Gramm Feingold im Wert von rund 176.000 Euro aus dem Fahrzeug genommen haben.

Fahrer mit Pfefferspray verletzt

Danach soll einer der Täter laut Anklage mit Pfefferspray in Richtung des Fahrers gesprüht haben. Alle sollen sodann mit der Beute vom Tatort geflüchtet sein. Durch das Pfefferspray soll der Fahrer kurzzeitige Atemnot erlitten haben. Zudem soll die Partie um die Augen gebrannt haben, hieß es.

Für das Verfahren sind acht weitere Verhandlungstermine angesetzt. Ein Urteil könnte am 22. Januar verkündet werden.