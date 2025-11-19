Prozess um Spionage für China beim US-Militär beginnt

Ein US-Amerikaner soll China Informationen des US-Militärs angeboten haben. Jetzt muss sich ein deutsches Gericht mit dem Fall beschäftigen.

Koblenz (dpa) – Am Oberlandesgericht Koblenz beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) ein Prozess gegen einen Mann, der einem chinesischen Nachrichtendienst sensible Informationen angeboten haben soll. Der US-amerikanische Staatsangehörige habe für einen zivilen Vertragspartner auf einem US-Militärstützpunkt in Deutschland gearbeitet, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Im Sommer 2024 soll er demnach mehrfach staatliche chinesische Stellen kontaktiert und Informationen des US-amerikanischen Militärs angeboten haben. Der Mann wurde laut Gericht am 7. November festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.