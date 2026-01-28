Hat ein Mann seine heimliche Ex-Geliebte erschossen? Und warum? Darum geht es in einem Mordprozess in Trier. Es könnte Plädoyers und ein Urteil geben.

Trier (dpa/lrs) – Er soll seine frühere heimliche Geliebte auf einem Parkplatz bei Hermeskeil erschossen haben: Der Prozess um den Mord an einer 28 Jahre alten Frau neigt sich dem Ende zu. Vor dem Landgericht Trier muss sich ein 35-jähriger Deutscher wegen der Tat verantworten. Am Mittwoch (9.30 Uhr) steht der bisher letzte Termin des Prozesses an. Noch sei die Beweisaufnahme nicht geschlossen, sagte der Gerichtssprecher.

Der Mann aus dem Nordsaarland soll die 28-Jährige im Juni 2025 getötet haben. Laut Anklage hatte er mit der Frau eine außereheliche Affäre, die er am Tattag telefonisch beendet hatte. Daraufhin habe die Frau die Affäre auffliegen lassen wollen. Der Mann lockte sie dann unter einem Vorwand auf den Parkplatz, um sie zu töten, so die Anklage.

Der 35-Jährige gab an, er könne sich an die Tat nicht mehr erinnern. Nach Angaben seines Anwalts geht der Angeklagte aber davon aus, dass er die Schüsse abgegeben hat. Von der Tat gibt es eine Tonaufnahme: Darauf ist zu hören, wie die Frau nach dem ersten Schuss noch um Gnade bittet. Die Frau hatte ein Handy dabei, das alles aufzeichnete.