In Völklingen ist im vergangenen Sommer ein Polizist im Einsatz erschossen worden. Jetzt beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Das Interesse ist groß.

Saarbrücken (dpa) – Sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Völklingen im Saarland beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der heute 19-Jährige ist vor dem Landgericht Saarbrücken wegen Mordes angeklagt. Er soll im August 2025 einen 34 Jahre alten Polizeioberkommissar erschossen haben.

Laut Staatsanwaltschaft entriss der Angeklagte einem Kollegen des späteren Opfers die Dienstwaffe und feuerte daraus mehrere Schüsse ab. Die Einsatzkräfte hatten den Mann verfolgt, weil er zuvor an einem Tankstellenraub beteiligt gewesen sein soll. Der Angeklagte soll auf die Polizisten geschossen haben, um seine Beteiligung an dem Überfall zu verdecken.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als Mord, sie sieht die Mordmerkmale der Grausamkeit und der Mordlust als gegeben an. Bei der Tat wurde zudem ein Polizeianwärter verletzt.

Die Verteidigung kündigte an, dass der Angeklagte Angaben zur Person und den Vorwürfen machen werde. Für den ersten Tag sind Zeugen geladen, sagte der Gerichtssprecher. Er rechnete mit einem großen Andrang von Zuschauern.

Da der Angeklagte mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit als Heranwachsender gilt, findet der Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts statt. Das Gericht hat zwölf Termine bis 14. April vorgesehen.