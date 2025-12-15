Prozess um Messerangriff in Lehrerzimmer beginnt

Wollte eine 17-Jährige eine Lehrerin töten? Das versucht das Gericht zu klären. Die Beschuldigte war möglicherweise zur Tatzeit schuldunfähig.

Frankenthal (dpa/lrs) – Vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal beginnt heute (9.00 Uhr) der nicht öffentliche Prozess gegen eine Jugendliche wegen versuchten Totschlags. Die Beschuldigte soll Ende Mai im Lehrerzimmer ihrer Schule in Ludwigshafen eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen haben, «um sie zu töten», so das Gericht.

Die Lehrerin habe den Angriff abwehren und der 17-Jährigen das Messer aus der Hand schlagen können. Mit Unterstützung weiterer Lehrkräfte sei es gelungen, die Jugendliche zu überwältigen und am Boden zu fixieren.

Die Beschuldigte soll nach Einschätzung der Ermittler wegen einer Schizophrenie schuldunfähig gewesen sein und befindet sich derzeit vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung. Fortsetzungstermine sind bis Mitte Januar angesetzt. Da die Angeklagte zum Tatzeitpunkt minderjährig war, findet die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.