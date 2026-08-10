Tat im November 2025
Prozess um getöteten Gerichtsvollzieher geht dem Ende zu
Fortsetzung Prozess um getöteten Gerichtsvollzieher
Der Prozess in Saarbrücken hatte am 20. Mai begonnen. (Archivbild)
Laszlo Pinter. DPA

Bei einer Zwangsräumung wird ein Gerichtsvollzieher im Saarland erstochen. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter läuft. Steht das Urteil bevor?

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Prozess um den Tod eines Gerichtsvollziehers könnte vor dem Landgericht Saarbrücken heute (9.00 Uhr) das Urteil fallen. Angeklagt ist ein 42 Jahre alter Deutscher, zur Tat kam es im November 2025. Der Beschuldigte soll den Gerichtsvollzieher in Bexbach (Saarpfalz-Kreis) mit einem Jagdmesser erstochen haben, als der 58-Jährige eine Zwangsräumung vollstrecken wollte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord vor. Sie geht davon aus, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt unter einer krankhaften Störung aus dem schizophrenen Formenkreis gelitten habe. Er ist vorläufig in einer forensisch-psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Vor Gericht hatte er erklären lassen, er habe aus Angst vor Obdachlosigkeit zugestochen. Der Prozess hatte am 20. Mai begonnen.

© dpa-infocom, dpa:260810-930-506722/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten