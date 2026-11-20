Einem Gutachter zufolge leidet der Beschuldigte an einer psychischen Erkrankung. Welche gravierenden Folgen das für die Verhandlung hat.

Trier (dpa/lrs) – Das Verfahren nach der tödlichen Messerattacke auf einen 22 Jahre alten Studenten in Trier beginnt am 14. Januar 2027. Das Landgericht Trier habe zunächst sechs Termine bis März angesetzt, teilte ein Justizsprecher mit. Der Beschuldigte soll jedoch nicht strafrechtlich belangt werden: Nach einem vorläufigen psychiatrischen Gutachten war er wegen einer psychischen Erkrankung bei der Tat schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft hat ein Sicherungsverfahren beantragt.

Der Mann soll demnach dauerhaft in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, um mögliche Straftaten zu verhindern. Über den Antrag entscheidet die Schwurgerichtskammer des Landgerichts. Über die Prozesstermine hatte zuvor der SWR berichtet.

Täter und Opfer kannten sich wohl nicht

Der afghanische Staatsangehörige soll den Studenten am 15. Juli in der Nähe des Trierer Universitätsgeländes mit einem großen Küchenmesser angegriffen und tödlich verletzt haben. Täter und Opfer kannten sich demnach nicht. Der Student aus Landstuhl wurde mehrfach in den Oberkörper gestochen und starb kurz darauf in einem Trierer Krankenhaus. Der Beschuldigte wurde wenig später unweit des Tatorts vor seiner Wohnung festgenommen.

Ein Sachverständiger diagnostizierte eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis. Zum Tatzeitpunkt sei er von «wahnhaften Verfolgungsängsten beherrscht» gewesen. Eine Anklage ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht möglich. Sie geht von Totschlag im Zustand der Schuldunfähigkeit aus.