Proteste gegen Wehrdienst in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz protestieren Schüler und Schülerinnen gegen den Wehrdienst. In Koblenz sind rund 200 Menschen zusammengekommen, auch in anderen Städten sind Aktionen geplant.

Koblenz/Mainz/Trier (dpa/lrs) – Auch in Rheinland-Pfalz sind junge Menschen aus Protest gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung auf die Straße gegangen. In Koblenz demonstrierten nach Angaben der Polizei rund 200 Menschen friedlich am Hauptbahnhof. Auf einem Banner war zu lesen: «Freiheit statt Pflichtdienst» und «Nein! zur Wehrpflicht».

In mehreren deutschen Städten gingen junge Menschen auf die Straße und nicht in die Schule. Demonstrationen in Rheinland-Pfalz waren zudem in Trier und Landau und am Abend auch in Mainz geplant, wie aus einer Übersicht der Initiative «Schulstreik gegen Wehrpflicht» hervorgeht. «Wir wollen nicht als Kanonenfutter enden», heißt es auf Instagram in einem Aufruf. Proteste gegen die Wehrdienst-Pläne gab es auch vor dem Bundestag.

Dieser gab ungeachtet davon grünes Licht für den neuen Wehrdienst. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte für einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, der eine verpflichtende Musterung junger Männer sowie die Wiedereinführung der Wehrerfassung vorsieht. Weiter gilt aber Freiwilligkeit.