Während eines Fluges fällt der Motor eines Kleinflugzeuges aus. Dem Piloten gelingt eine Notlandung. Gibt es Verletzte?

Gönnheim (dpa/lrs) – Ein Propellerflugzeug ist im Landkreis Bad Dürkheim notgelandet. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte, befand sich das Kleinflugzeug am Sonntag auf dem Weg von Landshut nach Geilenkirchen. Der 61 Jahre alte Pilot und eine weitere Insassin blieben demnach unverletzt.

Während des Fluges sei mutmaßlich ein technischer Defekt aufgetreten, der zur Abschaltung des Motors geführt habe, so die Polizei. Der 61-Jährige landete das Flugzeug demnach in einem Weinberg bei Gönnheim. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 60.000 Euro. Das erheblich beschädigte Flugzeug wurde vor Ort zerlegt und abtransportiert.