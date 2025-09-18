Şahin habe Medizingeschichte geschrieben, sagt der Bundespräsident. Auch Ministerpräsident Schweitzer erinnert an seine Verdienste etwa in der Corona-Pandemie.

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum 60. Geburtstag von Biontech-Chef und -Mitbegründer Ugur Şahin dessen Verdienste vor allem während der Corona-Pandemie gewürdigt. «Gemeinsam haben Sie und ihr Team in jahrelanger Forschungsarbeit Medizingeschichte geschrieben und wesentlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen», sagte Steinmeier nach einer Mitteilung des Bundespräsidialamtes. Sahin wird am Freitag (19. September) 60 Jahre alt.

Sahins Forschungsarbeiten stünden beispielhaft dafür, dass Fortschritt und Innovation in Deutschland ein gutes Zuhause hätten und internationale Kooperationen willkommen seien, sagte Steinmeier. Außerdem stehe Sahins Biografie genauso beispielhaft dafür, wie bereichernd Integration für Deutschland sei. Sahin und seine Ehefrau Özlem Türeci, ebenfalls Mitbegründerin des Unternehmens Biontech mit Sitz in Mainz, haben türkische Wurzeln.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sagte, Sahin habe mit seinem Forschergeist, seinem Mut und seiner Ausdauer, seinem lebenslangen Engagement für die Bekämpfung der «Menschheitsgeißel Krebs» und der Entwicklung von Immuntherapien Meilensteine in der modernen Medizin gesetzt. In der Corona-Pandemie habe sich die unschätzbare Bedeutung seiner Arbeit erwiesen. Das Land Rheinland-Pfalz sei stolz, eine Persönlichkeit wie Şahin in seinen Reihen zu wissen.