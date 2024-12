Programm für Filmfestival Max Ophüls Preis

Saarbrücken (dpa/lrs) – Rund einen Monat, bevor das 46. Filmfestival Max Ophüls Preis eröffnet wird, geben die Veranstalter heute (10.00 Uhr) in Saarbrücken die Wettbewerbsfilme und das Programm bekannt. Dazu werden die künstlerische Leiterin Svenja Böttger, Programm-Leiterin Theresa Winkler, Geschäftsführerin Sabine Dengel und Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) erwartet.

Der Max Ophüls Preis (MOP) gilt als wichtigstes Festival für den deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung von Talenten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die 46. Ausgabe findet vom 20. bis 26. Januar 2025 statt.

Beim 45. MOP im Januar dieses Jahres waren in den vier Wettbewerben Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm 18 Preise in einer Gesamthöhe von 118.500 Euro vergeben worden. 58 Beiträge hatten sich darum beworben. Insgesamt wurden in der Festivalwoche 131 Filme in 226 Vorstellungen gezeigt und knapp 37.000 Besuche in Kinosälen und bei Veranstaltungen gezählt.

Das Gesamtbudget hatte mit 1,5 Millionen Euro etwa auf dem Niveau des Vorjahres gelegen. Zu den größten Förderern zählten neben vielen Sponsoren die Landeshauptstadt Saarbrücken und das Land.

