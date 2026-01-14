Höhere Kosten bei der Heizkostenabrechnung sind für viele Haushalte im Bundesland möglich, schätzt ein Energiedienstleister. Was erwartet die Verbraucher?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen des kalten Winters müssen sich die Menschen im Saarland einer Prognose zufolge auf höhere Heizkosten für das vergangene Jahr einstellen. Im Schnitt sei es 2025 kälter als 2024 gewesen, was zu einem gestiegenen Energieverbrauch führe, teilte der Energiedienstleister Techem mit.

Demnach müssten Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem Kostenanstieg von 7,13 Prozent rechnen. Zum Vergleich: An der Spitze liegt Baden-Württemberg (14,2), am anderen Ende Schleswig-Holstein (2,8 Prozent).

Was in der Landeshauptstadt erwartet wird

Von deutschlandweit 52 analysierten Städten erwartet Techem in Saarbrücken einen Kostenanstieg von 9,3 Prozent. Spitzenreiter unter den aufgezählten Kommunen ist Karlsruhe (21 Prozent).

Deutschlandweit dürften die Heizkosten im Schnitt um 8,6 Prozent gegenüber 2024 steigen, schätzt Techem. Einen deutlichen Anstieg für 2025 erwartet auch das Vergleichsportal Verivox.

Die Prognose für die Heizkostenabrechnung 2025 basiert auf Preis- und Wetterdaten. Voraussetzung für die Berechnung ist demnach, dass der Heizenergieverbrauch mit sinkender Temperatur konstant steigt.