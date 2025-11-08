Probleme mit städtischem IT-System in Ludwigshafen dauern an

Das Datennetz der Stadtverwaltung Ludwigshafen ist weiter gestört. Wann die Systeme wieder funktionieren, ist den Angaben zufolge noch offen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Probleme im Datennetz der Stadtverwaltung Ludwigshafen dauern am Wochenende weiter an. Die Stadt hatte am Donnerstag ungewöhnliche Aktivitäten registriert und das System vorsorglich heruntergefahren, um mögliche Schäden zu verhindern.

«Weder die Webseiten der Stadtverwaltung noch die OnlineServices können genutzt werden», hieß es in einer Information der Stadtverwaltung. Es sei bislang nicht abzusehen, wann die Störung behoben sein werde. «Erste Aussagen dazu sind frühestens im Verlauf der kommenden Woche möglich.»

Nach Angaben der Stadt ist ein Cyberangriff nicht auszuschließen. Die Stadt beauftragte ein externes Fachunternehmen für Internetforensik, die Anomalien zu untersuchen und den Sachverhalt zu klären. Auch die Ermittlungsbehörden seien informiert.