In Saarbrücken sind rund 2.500 Menschen auf die Straße gegangen. Damit wollten sie ein Zeichen für die Kurden in Syrien setzen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einer pro-kurdischen Demonstration im Saarland sind angesichts der zugespitzten Lage in Nordsyrien rund 2.500 Menschen auf die Straße gegangen, um ein Zeichen der Solidarität mit den Kurden in Syrien zu setzen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Morgen bestätigte, war die Stimmung bei der Demonstration emotional aufgeladen. Im weiteren Verlauf der Demonstration blieb es ruhig.

Im Nordosten Syriens ist die Lage trotz eines eigentlich vereinbarten Waffenstillstands angespannt. Die Truppen der Regierung von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa haben dort Gebiete der kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) eingenommen. Al-Scharaa will die bisher kurdisch verwalteten Gebiete unter Kontrolle der Regierung in Damaskus bringen.