Die Saar-Ministerpräsidentin wollte Papst Leo XIV. am Samstag im Vatikan treffen. Wegen einer OP des Papstes findet die Privataudienz nun später statt.

Saarbrücken/Rom (dpa/lrs) – Die für diesen Samstag geplante Privataudienz der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bei Papst Leo XIV. wird verschoben. Grund ist die bevorstehende Operation des Papstes, wie die Staatskanzlei in Saarbrücken miteilte. Ein neuer Termin für die Audienz solle zu gegebener Zeit vereinbart werden.

«Die Ministerpräsidentin wünscht Papst Leo XIV. von Herzen alles Gute für den Eingriff und eine schnelle und vollständige Genesung», hieß es. Der Papst soll am Dienstag in die Gemelli-Klinik in Rom aufgenommen werden. Dort soll ihm ein bei Untersuchungen entdeckter Knoten in der Lunge entfernt werden.

Rehlinger sollte bei der Audienz von ausgewählten saarländischen Bürgerinnen und Bürgern begleitet werden. Das Saarland ist laut Staatskanzlei gemessen am Anteil der Bevölkerung das katholischste Bundesland.