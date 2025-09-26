Die Vorwürfe gegen den Priester liegen schon länger zurück. Eine kirchenrechtliche Voruntersuchung läuft.

Trier (dpa/lrs) – Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat einem Priester wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs die Ausübung seines priesterlichen Dienstes untersagt. Er sei bis auf weiteres von seinen Tätigkeiten in einer Pfarrei im Bistum Trier freigestellt, teilte das Bischöfliche Generalvikariat in Trier mit. Grund sind demnach Vorwürfe sexuellen Missbrauchs einer damals minderjährigen Person.

Die Vorwürfe seien der zuständigen Staatsanwaltschaft gemeldet worden, die die Ermittlungen allerdings eingestellt habe, hieß es in einer Mitteilung. Es laufe aber eine kirchenrechtliche Voruntersuchung. Erstmals seien im Jahr 2015 Vorwürfe gegen den Priester erhoben worden.

Es gelte die Unschuldsvermutung. Die Maßnahme sei nicht als Vorverurteilung zu verstehen. Sie entspreche der gültigen Interventionsordnung und diene der Prävention, hieß es.