Die Durchschnittspreise für Gerichte sind nach einer Übersicht des Wissenschaftsministeriums bei einigen Studierendenwerken binnen vier Jahren um teils rund 50 Prozent gestiegen.

Mainz (dpa/lrs) – Angesichts deutlicher Steigerungen bei den Essenspreisen in rheinland-pfälzischen Mensen fordert die grüne Landtagsfraktion das Land zum Handeln auf. «Es zeigt sich, dass die Essenspreise in den letzten Jahren unabhängig von pflanzlichen oder fleischhaltigen Alternativen gestiegen sind», sagte die hochschulpolitische Sprecherin Lea Heidbreder. «Hier muss das Land stärker unterstützen und seinen Zuschuss für die Mensen erhöhen.»

Eine Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage aus der Grünen-Fraktion zeigt die Preisentwicklung bei den Studierendenwerken. Bei dem in Mainz etwa kostete 2025 ein veganes Gericht gemittelt etwa 2,95 Euro, vegetarische Gerichte 3,05 Euro und Gerichte mit Fleisch oder Fisch 3,80 Euro. Das waren in allen drei Fällen mindestens 30 Cent mehr als noch 2021.

Preissprünge unterschiedlich heftig

Andernorts fielen die Preisanstiege noch deutlicher aus: Beim Studierendenwerk Kaiserslautern mussten 2025 im Schnitt 3,80 Euro für ein veganes oder vegetarisches Gericht und 4,10 Euro für ein Essen mit Fleisch oder Fisch hingelegt werden. Das waren 1,40 beziehungsweise 1,45 Euro mehr als vier Jahre davor.

In Koblenz stieg der gemittelte Preis – und zwar für alle Gerichte – von 2,60 Euro 2021 auf 3,30 Euro im vergangenen Jahr. In Trier kletterte der Durchschnittspreis der Mittagsangebote dem Ministerium zufolge von 2,64 Euro im Jahr 2021 auf 3,94 Euro 2025 und beim Studierendenwerk Vorderpfalz ging es von einem gemittelten Preis von 3,00 Euro im Jahr 2021 hoch auf 4,50 Euro im vergangenen Jahr.