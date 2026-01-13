Bad Kreuznach (dpa) – In einem Geschäft in Bad Kreuznach hat ein Praktikant sich als Ladendieb entpuppt. Er habe sich an seinem freien Tag in dem Geschäft Kopfhörer in die Hosentasche gesteckt, ohne zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Beim Passieren des Ausgangs löste allerdings am Nachmittag die Diebstahlsicherung Alarm aus.

Mitarbeiter sprachen den Praktikanten daraufhin im Kassenbereich an und baten ihn ins Büro, wie es hieß. Dort seien die Bluetooth-Kopfhörer schließlich in der Hosentasche gefunden worden. Die Polizei wurde alarmiert. Der Beschuldigte habe sich dann einsichtig und reumütig gezeigt, hieß es. Dennoch: Das Praktikum wurde beendet.

Weiter hieß es in der Mitteilung: «Die Polizei weist abschließend darauf hin: Auch wer zum Team gehört, sollte sich beim „Mitnehmen“ an die offiziellen Abläufe halten.»