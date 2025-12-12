Post gegen Landauer Bürgermeister - Verdächtiger ermittelt

Ein Mann ruft bei Facebook zu Gewalt gegen Landaus Bürgermeister auf. Nun ermittelt die Polizei - auch gegen Nutzer, die den Beitrag mit einem «Like» unterstützten.

Landau (dpa/lrs) - Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen 49-jährigen Mann ermittelt, der bei Facebook zu Gewalt gegen den Bürgermeister von Landau aufgerufen hat. Der Mann gestand, den Aufruf im November verfasst zu haben, betonte jedoch, keinen tatsächlichen Angriff geplant zu haben. Bei einer Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei zwei Mobiltelefone und einen Laptop.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in sechs weiteren Fällen gegen andere Facebook-Nutzer. Diese sollen den Gewaltaufruf durch ein «Like» unterstützt haben. Fünf Personen wurden bereits identifiziert. Die Ermittlungen zur sechsten Person dauern an.