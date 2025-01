Polizistin bei Veranstaltung angegriffen

Tumult am Rand einer Partyveranstaltung für Jugendliche: Eine 37-Jährige soll eine Polizistin angegriffen haben, mehrere Besucher der Veranstaltung versuchen, den Polizeieinsatz zu behindern.

Pirmasens (dpa/lrs) – Am Rande einer «U18»-Veranstaltung in Pirmasens ist es zu einem tätlichen Angriff auf eine Polizistin gekommen. Nachdem die Party zunächst weitgehend ruhig verlaufen sei, hätten sich am frühen Sonntagmorgen vor der Veranstaltungshalle betrunkene Besucherinnen und Besucher versammelt, teilte die Polizei mit. Diese hätten die Polizei, die vor Ort unter anderem Jugendschutzkontrollen durchführte, bei ihrer Arbeit gestört.

Schließlich habe eine 37-jährige Frau die Polizistin am Hals gepackt. Um den Angriff zu beenden, hätten die Beamten die Angreiferin zu Boden bringen und fesseln müssen.

Mehrere Personen hätten versucht, den Polizeieinsatz zu behindern und seien auch gegen die Einsatzkräfte vorgegangen. Ein 19-Jähriger sei einem Platzverweis nicht nachgekommen und wegen aggressiven Verhaltens in eine Psychiatrie gebracht worden.

Die Polizistin und auch die übrigen Beteiligten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Es folgten mehrere Strafanzeigen. Zu den näheren Umständen des Vorfalls laufen Ermittlungen. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens zu melden.