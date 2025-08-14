Bei einer Durchsuchung in einem Gebäude in Bad Bertrich werden Polizeibeamte angegriffen. Während der Einsatz läuft, bleibt die Fußgängerzone dicht.

Bad Bertrich (dpa/lrs) – Bei der Durchsuchung eines Gebäudes in Bad Bertrich (Landkreis Cochem-Zell) soll ein Bewohner Polizisten angegriffen haben. Die Beamten zogen sich daraufhin aus dem Haus zurück, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Der 37-jährige Verdächtige blieb am Nachmittag zunächst weiterhin im Gebäude. Schließlich nahmen Kräfte der Spezialeinheiten den Mann fest – laut Polizei dann widerstandslos.

Während der Einsatz lief, sperrten Einsatzkräfte die Fußgängerzone in dem kleinen Kurort. Für Unbeteiligte bestand laut Polizei aber keine Gefahr. Ob die Polizisten durch den Angriff verletzt wurden, war einem Sprecher zufolge zunächst unklar.