Polizist verletzt – Ermittlungen wegen Widerstands

Als Polizisten ihn in eine Klinik bringen wollen, soll ein Mann körperlich Widerstand geleistet haben - mutmaßlich in einer psychischen Krise. Jetzt läuft ein Strafverfahren gegen ihn.

Mainz (dpa/lrs) – Weil er mutmaßlich in einer psychischen Krise starken Widerstand gegen Maßnahmen der Polizei geleistet haben soll, ist in Mainz ein Strafverfahren gegen einen Mann eingeleitet worden. Der 35-Jährige habe sich körperlich dagegen gewehrt, von Polizeibeamten in eine Klinik gebracht zu werden, teilte die Polizei mit. Ein Polizist sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Die Beamten hatten demnach weitere Polizeikräfte hinzugerufen und den Mann fixiert.

Schreien auf dem Hausdach

Ursprünglich war die Polizei zu einem Mainzer Haus gerufen worden, auf dessen Dach ein Mann nach Zeugenangaben herumgeschrien haben soll. Dort habe man aber niemanden gefunden, teilte die Polizei mit. Erst in der Nähe sei dann ein Mann entdeckt worden, der zur Beschreibung der Zeugen gepasst habe. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.