Tierische Rettungsaktion
Polizist rettet Zwergpudel aus dem Rhein
Polizei rettet Zwergpudel aus Hafenbecken am Rhein
Wieder glücklich vereint.
Polizeipräsidium Rheinpfalz. DPA

Ein Spaziergang endet für einen Hund dramatisch: Er gerät in den Rhein und kann sich kaum noch über Wasser halten. Ein Polizist reagiert schnell.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Happy End für einen Zwergpudel: Das Tier war in Ludwigshafen im Rhein gelandet – mit einem beherzten Sprung ins Wasser rettete ein Polizist sein Leben. Der sichtlich erschöpfte Hund habe gedroht zu ertrinken, teilte die Polizei mit. Der Beamte brachte das Tier wohlbehalten ans Ufer und übergab es dessen Besitzer. Dieser war am Vormittag mit seinen beiden Zwergpudeln spazieren gegangen, als einer der Vierbeiner davonlief. Unter anderem mit der Diensthundestaffel wurde nach dem Tier gesucht, ein Zeuge entdeckte den Pudel schließlich in der Mitte des Hafenbeckens.

© dpa-infocom, dpa:260721-930-417318/1

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